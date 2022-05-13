Надаль: не хочу, чтобы моё повреждение повлияло на оценку игры Шаповалова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о поражении в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» уступил канадцу Денису Шаповалову со счётом 6:1, 5:7, 2:6.
В третьем сете Надаль заметно прихрамывал. Он признал, что у него возникли сложности с ногой из-за хронических проблем. При этом Надаль подчеркнул, что нужно отдать должное сопернику, который провёл хороший матч.
«Не хочу, чтобы это повреждение повлияло на оценку игры Дениса. Он провёл хороший матч.
Я употребляю обезболивающие. Иначе я бы не смог играть или тренироваться. Боль не даёт быть счастливым», — цитирует Надаля Tennis World USA.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
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