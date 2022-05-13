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Арина Соболенко одержала волевую победу над Амандой Анисимовой и вышла в полуфинал в Риме

Арина Соболенко одержала волевую победу над Амандой Анисимовой и вышла в полуфинал в Риме
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Восьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, в котором её соперницей была американка Аманда Анисимова, 32-й номер мирового рейтинга. Соболенко проиграла первую партию, но выиграла следующие два сета. Счёт матча — 4:6, 6:3, 6:2 в пользу белоруски. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

На счету Соболенко один эйс и восемь двойных ошибок. Белоруска реализовала семь брейк-пойнтов из 10 (70%). У Анисимовой ни одной подачи навылет и семь ошибок на подаче. Она использовала все пять брейк-пойнтов.

В полуфинале Арина Соболенко сыграет с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Бьянка Андрееску (Канада). В других четвертьфиналах сыграют Онс Жабер (Тунис) — Мария Саккари (Греция) и Дарья Касаткина (Россия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария). Все четвертьфиналы пройдут сегодня, 13 мая.

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2022, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
8
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Аманда Анисимова
32
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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