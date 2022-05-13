Зверев обыграл Гарина и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
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Немецкий теннисист Александр Зверев стал первым полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинале он обыграл чилийца Кристьяна Гарина. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу греческого теннисиста.
Соперники провели на корте 1 час 51 минуту. Третья ракетка мира Зверев выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Его соперник, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
Соперником Зверева по полуфиналу будет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) — Янник Синнер (Италия). Российские теннисисты уже завершили выступление на турнире в Риме.
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