Арина Соболенко опубликовала пост после выхода в полуфинал турнира в Риме

Восьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в соцсетях, после того как одержала победу в четвертьфинальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, в котором её соперницей была американка Аманда Анисимова, 32-й номер мирового рейтинга. Счёт встречи — 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Соболенко.

«Форца-а-а! Полуфинал, поехали. Фотографий из Рима не бывает много», — написала Арина, прикрепив текст к соответствующему снимку.

Фото: из личного архива арины соболенко

В полуфинале Арина Соболенко сыграет с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Бьянка Андрееску (Канада). Все четвертьфиналы пройдут сегодня, 13 мая.

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