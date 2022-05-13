Зверев: иногда наш теннис в матче с Гариным не был красивым, но я сделал свою работу

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче 1/4 финала он обыграл чилийца Кристьяна Гарина со счётом 7:5, 6:2. В нынешнем сезоне Зверев ещё не выиграл ни одного турнира.



«Этот матч был высокого уровня. Иногда наш теннис не был красивым, но я выполнил свою работу, а это главное. Я вышел в полуфинал турнира, счастлив, что мне удалось это сделать», — сказал Зверев после матча.

Соперники провели на корте 1 час 51 минуту. Третья ракетка мира Зверев выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Его соперник, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.



Соперником Зверева по полуфиналу будет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) — Янник Синнер (Италия). Российские теннисисты уже завершили выступление на турнире в Риме.

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