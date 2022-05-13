Кудерметова и Павлюченкова вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова вышли в полуфинал турнира в Риме (Италия) в парном разряде. Россиянки в матче 1/4 финала обыграли австралийку Сторм Сандерс и китаянку Чжан Шуай. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.



Российская пара сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Их соперницы ни разу не подали навылет, сделали две двойные ошибки и успешно использовали три брейк-пойнта из пяти.



В полуфинале турнира в Риме Кудерметова и Павлюченкова встретятся с Дезире Кравчик (США) и Деми Схурс (Нидерланды).

WTA. Рим, Италия. 1/4 финала

Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сторм Сандерс (Австралия) / Чжан Шуай — 7:6 (7:4), 6:3.