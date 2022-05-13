Кудерметова и Павлюченкова вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова вышли в полуфинал турнира в Риме (Италия) в парном разряде. Россиянки в матче 1/4 финала обыграли австралийку Сторм Сандерс и китаянку Чжан Шуай. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.
Российская пара сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Их соперницы ни разу не подали навылет, сделали две двойные ошибки и успешно использовали три брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале турнира в Риме Кудерметова и Павлюченкова встретятся с Дезире Кравчик (США) и Деми Схурс (Нидерланды).
WTA. Рим, Италия. 1/4 финала
Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сторм Сандерс (Австралия) / Чжан Шуай — 7:6 (7:4), 6:3.
- 13 мая 2022
-
16:10
-
15:43
-
14:40
-
14:10
-
13:59
-
13:40
-
12:35
-
12:29
-
11:36
-
10:47
-
10:24
-
10:13
-
09:54
-
09:14
-
09:11
-
08:39
-
08:29
-
07:51
-
03:33
-
03:15
-
02:27
-
01:45
-
01:08
-
00:44
-
00:11
- 12 мая 2022
-
23:43
-
23:01
-
21:51
-
21:33
-
21:25
-
20:41
-
19:53
-
19:51
-
19:43
-
19:34