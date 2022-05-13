Стефанос Циципас победил Янника Синнера и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в четвертьфинальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Соперником Циципаса был итальянец Янник Синнер, занимающий 13-е место в рейтинге ATP. Грек выиграл матч со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Циципас 10 раз подал навылет и сделал пять двойных ошибок. Он реализовал три брейк-пойнта из шести (50%). У Синнера три эйса, две двойные ошибки и лишь один использованный брейк-пойнт из шести (17%).

В полуфинале Циципас сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. В других четвертьфиналах сразятся Денис Шаповалов (Канада) — Кристиан Рууд (Норвегия) и Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 13 мая.