Стефанос Циципас победил Янника Синнера и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Поделиться
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в четвертьфинальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Соперником Циципаса был итальянец Янник Синнер, занимающий 13-е место в рейтинге ATP. Грек выиграл матч со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Циципас 10 раз подал навылет и сделал пять двойных ошибок. Он реализовал три брейк-пойнта из шести (50%). У Синнера три эйса, две двойные ошибки и лишь один использованный брейк-пойнт из шести (17%).
В полуфинале Циципас сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. В других четвертьфиналах сразятся Денис Шаповалов (Канада) — Кристиан Рууд (Норвегия) и Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 13 мая.
Комментарии
- 13 мая 2022
-
17:26
-
16:50
-
16:10
-
15:43
-
14:40
-
14:10
-
13:59
-
13:40
-
12:35
-
12:29
-
11:36
-
10:47
-
10:24
-
10:13
-
09:54
-
09:14
-
09:11
-
08:39
-
08:29
-
07:51
-
03:33
-
03:15
-
02:27
-
01:45
-
01:08
-
00:44
-
00:11
- 12 мая 2022
-
23:43
-
23:01
-
21:51
-
21:33
-
21:25
-
20:41
-
19:53
-
19:51
Партнерский контент