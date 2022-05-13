Циципас и Зверев встретятся в полуфинале третьего «Мастерса» подряд

Третья ракетка мира Александр Зверев и пятый номер мирового рейтинга Стефанос Циципас встретятся в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме. Они проведут третью очную встречу за 29 дней. Их матч состоится завтра, 14 мая.
16 апреля теннисисты встречались в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Тогда в двух сетах со счётом 6:4, 6:2 победил Циципас, который затем выиграл титул соревнований.
8 мая Зверев и Циципас провели полуфинальную встречу «Мастерса» в Мадриде, где сильнее оказался представитель Германии (6:4, 3:6, 6:2).
Отметим, что Циципас вышел в полуфинал «Мастерса» в третий раз в сезоне.
В верхней половине сетки в других четвертьфиналах римского «Мастерса» сразятся Денис Шаповалов (Канада) — Кристиан Рууд (Норвегия) и Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Эти матчи также пройдут сегодня, 13 мая.
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