Циципас и Зверев встретятся в полуфинале третьего «Мастерса» подряд

Третья ракетка мира Александр Зверев и пятый номер мирового рейтинга Стефанос Циципас встретятся в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме. Они проведут третью очную встречу за 29 дней. Их матч состоится завтра, 14 мая.

16 апреля теннисисты встречались в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Тогда в двух сетах со счётом 6:4, 6:2 победил Циципас, который затем выиграл титул соревнований.

8 мая Зверев и Циципас провели полуфинальную встречу «Мастерса» в Мадриде, где сильнее оказался представитель Германии (6:4, 3:6, 6:2).

Отметим, что Циципас вышел в полуфинал «Мастерса» в третий раз в сезоне.

В верхней половине сетки в других четвертьфиналах римского «Мастерса» сразятся Денис Шаповалов (Канада) — Кристиан Рууд (Норвегия) и Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Эти матчи также пройдут сегодня, 13 мая.