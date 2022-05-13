Саккари проиграла Жабер в 1/4 финала в Риме, не подав на матч во втором сете при счёте 5:2

Четвёртая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари упустила победу в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.
Греческая теннисистка проиграла седьмой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 6:1, 5:7, 1:6. Игра продлилась 2 часа 1 минуту.
Отметим, что Саккари вела со счётом 5:2 во втором сете и не смогла подать на матч. В итоге Жабер взяла пять геймов подряд и перевела игру в третий сет, в котором также оказалась сильнее.
Саккари дважды подала навылет и допустила пять ошибок на подаче. Греческая теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). Жабер выполнила четыре эйса и сделала три двойные ошибки. У неё шесть использованных брейк-пойнтов из двенадцати (50%).
В полуфинальной встрече турнира в Риме Жабер сыграет с победительницей четвертьфинала между Хиль Белен Тайхман (Швейцария) и Дарьей Касаткиной (Россия).
- 13 мая 2022
-
19:51
-
19:35
-
19:29
-
18:56
-
18:32
-
17:26
-
16:50
-
16:10
-
15:43
-
14:40
-
14:10
-
13:59
-
13:40
-
12:35
-
12:29
-
11:36
-
10:47
-
10:24
-
10:13
-
09:54
-
09:14
-
09:11
-
08:39
-
08:29
-
07:51
-
03:33
-
03:15
-
02:27
-
01:45
-
01:08
-
00:44
-
00:11
- 12 мая 2022
-
23:43
-
23:01
-
21:51