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Саккари проиграла Жабер в 1/4 финала в Риме, не подав на матч во втором сете при счёте 5:2

Саккари проиграла Жабер в 1/4 финала в Риме, не подав на матч во втором сете при счёте 5:2
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Четвёртая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари упустила победу в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

Греческая теннисистка проиграла седьмой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 6:1, 5:7, 1:6. Игра продлилась 2 часа 1 минуту.

Отметим, что Саккари вела со счётом 5:2 во втором сете и не смогла подать на матч. В итоге Жабер взяла пять геймов подряд и перевела игру в третий сет, в котором также оказалась сильнее.

Саккари дважды подала навылет и допустила пять ошибок на подаче. Греческая теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). Жабер выполнила четыре эйса и сделала три двойные ошибки. У неё шесть использованных брейк-пойнтов из двенадцати (50%).

В полуфинальной встрече турнира в Риме Жабер сыграет с победительницей четвертьфинала между Хиль Белен Тайхман (Швейцария) и Дарьей Касаткиной (Россия).

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2022, пятница. 17:50 МСК
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 6
6 		5 1
         
Мария Саккари
4
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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