«Я бы попросил его объяснить понятие «никто». Роддик — Тарпищеву про слова о Свитолиной

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик отреагировал на слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева об украинской теннисистке Элине Свитолиной.
Напомним, ранее Свитолина обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине. Тарпищев назвал Свитолину «никем», чтобы реагировать на её заявления.
«Наивысшее место Тарпищева в рейтинге – 164-е. Статистика побед и поражений – 2:3. Ни одного титула (что очевидно).
Статистика Элины Свитолиной – 433:228. 16 титулов в одиночном разряде, личный рейтинговый рекорд – третья строчка. Я бы попросил его объяснить понятие «никто», а затем объективно посмотреть в зеркало», – написал Роддик у себя в твиттер-аккаунте.
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