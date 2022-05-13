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Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме. Тайхман снялась с игры во 2-м сете

Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме. Тайхман снялась с игры во 2-м сете
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23-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

В четвертьфинальном матче она прошла 29-ю ракетку мира, представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (6:4, 3:2 RT). Тайхман решила снятся во втором сете, проигрывая 2:3. Причиной стала травма левого бедра.

За 1 час 22 минуты Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Тайхман — одна подача навылет, две ошибки на подаче и три брейка при восьми брейк-пойнтах.

В полуфинале турнира в Риме Касаткина сыграет с тунисской теннисисткой Онс Жабер, которая ранее сегодня обыграла Марию Саккари со счётом 1:6, 7:5, 6:1.

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2022, пятница. 20:40 МСК
Хиль Белен Тайхман
29
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		2  
6 		3  
         
Дарья Касаткина
23
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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