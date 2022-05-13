Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме. Тайхман снялась с игры во 2-м сете
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23-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.
В четвертьфинальном матче она прошла 29-ю ракетку мира, представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (6:4, 3:2 RT). Тайхман решила снятся во втором сете, проигрывая 2:3. Причиной стала травма левого бедра.
За 1 час 22 минуты Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Тайхман — одна подача навылет, две ошибки на подаче и три брейка при восьми брейк-пойнтах.
В полуфинале турнира в Риме Касаткина сыграет с тунисской теннисисткой Онс Жабер, которая ранее сегодня обыграла Марию Саккари со счётом 1:6, 7:5, 6:1.
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