Касаткина вернётся в топ-20 рейтинга WTA впервые с марта 2019 года
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Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые с марта 2019 года вернётся в топ-20.
С 16 мая экс десятая ракетка мира поднимется на двадцатую позицию. На этой неделе она была 23-м номером женского мирового рейтинга.
Напомним, ранее сегодня, 13 мая, в четвертьфинальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Дарья Касаткина обыграла 29-ю ракетку мира, представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (6:4, 3:2 RT). Тайхман решила снятся во втором сете, проигрывая 2:3. Причиной стала травма левого бедра.
В полуфинале турнира в Риме Касаткина сыграет с тунисской теннисисткой Онс Жабер, которая ранее сегодня обыграла Марию Саккари со счётом 1:6, 7:5, 6:1.
Новость по темеКасаткина вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме. Тайхман снялась с игры во 2-м сете
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