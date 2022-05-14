Циципас о предстоящем матче со Зверевым: он один из самых сложных игроков в Туре

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от предстоящего матча с немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Риме.

«У нас схожие стили игры, но он один из самых сложных игроков, против которых можно играть в Туре. Я очень уважаю его. Он уже многого добился, и я стараюсь равняться на него. Сейчас я вышел в полуфинал и рад этому», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Полуфинальный матч между Циципасом и Зверевым состоится 14 мая.

Напомним, в четвертьфинале турнира Циципас обыграл итальянца Янника Синнера. Зверев, в свою очередь, на стадии четвертьфинала победил чилийца Кристьяна Гарина.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Риме в этом году составил € 5 415 410.