Циципас о предстоящем матче со Зверевым: он один из самых сложных игроков в Туре
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от предстоящего матча с немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Риме.
«У нас схожие стили игры, но он один из самых сложных игроков, против которых можно играть в Туре. Я очень уважаю его. Он уже многого добился, и я стараюсь равняться на него. Сейчас я вышел в полуфинал и рад этому», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.
Полуфинальный матч между Циципасом и Зверевым состоится 14 мая.
Напомним, в четвертьфинале турнира Циципас обыграл итальянца Янника Синнера. Зверев, в свою очередь, на стадии четвертьфинала победил чилийца Кристьяна Гарина.
Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Риме в этом году составил € 5 415 410.
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