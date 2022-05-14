«Впервые об этом слышу». Джокович высказался о возможности лишения Уимблдона очков

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о возможных санкциях со стороны ATP в адрес Уимблдона из-за отстранения российских и белорусских игроков. Ранее сообщалось, что Уимблдон могут лишить рейтинговых очков или сократить их в два раза.
«Удобного решения быть не может, нет такого решения, при котором все были бы счастливы. Это уж точно. Я покинул корт 20 минут назад и впервые об этом слышу. Это непростое решение, которое ATP обсуждает с игроками. Мне нужно связаться с кем-нибудь из совета, чтобы разобраться в ситуации, тогда мы сможем это обсудить», — приводит слова Джоковича We Love Tennis.
Напомним, Джокович не входит в совет игроков ATP, его, в частности, составляют испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.
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