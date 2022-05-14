Энди Роддик назвал Тарпищева «большим придурком», припомнив фразу о «братьях Уильямс»

Бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик в очередной раз высказался в адрес президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.

Ранее Роддик остро отреагировал на слова Тарпищева об украинке Элине Свитолиной. Элина обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине. Тарпищев назвал Свитолину «никем», чтобы реагировать на её заявления. Роддик, в свою очередь, сравнил карьеры Свитолиной и Тарпищева и попросил чиновника объяснить понятие «никто».

«Возможно, его (Тарпищева) слова могли означать, что она (Свитолина) не имеет права дискриминировать игроков по национальному признаку», — написал один из подписчиков Энди.

«Могли бы… Также он как-то назвал Винус и Серену братьями Уильямс. Что он хотел этим сказать? Этот парень – большой придурок, у меня нет в этом никаких сомнений», — ответил Роддик.