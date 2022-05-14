Александр Зверев не включил Рафаэля Надаля в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев назвал игроков, которых считает фаворитами грядущего «Ролан Гаррос». Соревнования пройдут с 22 мая по 5 июня.
Ранее 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Надаля беспокоила нога, он прихрамывал по ходу матча.
«Мне очень жаль Рафу, надеюсь, он приедет здоровым на «Ролан Гаррос»: у него есть десять дней, чтобы подготовиться к игре в Париже. Что касается фаворитов, думаю, одним из них точно является Алькарас. Джокович также входит в их число, как и Циципас. Если я буду в хорошей форме, то тоже смогу преуспеть. Есть ещё немало игроков, которые многого способны добиться на данном покрытии», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции в Риме (Италия).
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