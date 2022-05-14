Жабер высказалась о камбэке в четвертьфинальном матче с Саккари в Риме
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Седьмая ракетка мира Онс Жабер оценила свою волевую победу над представительницей Греции Марией Саккари в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме. Тунисская теннисистка вернулась со счёта 1:6, 2:5 (0:30) и выиграла десятую встречу кряду.
«При 2:5 во втором сете сказала себе: «Ты не можешь вот таким образом закончить эти две классные недели». Это заставило меня работать с удвоенной энергией. Рада, что в итоге одержала победу.
Но, конечно, это было тяжело. Она очень сильно подаёт, и я не могла поймать ритм в начале матча. Здорово, что опыт помог мне переломить ситуацию», — приводит слова Жабер WTA Tennis.
Сегодня, 14 мая, в 18:00 мск Онс Жабер начнёт игру с россиянкой Дарьей Касаткиной в полуфинале турнира в Риме.
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