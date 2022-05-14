Британский теннисист призвал ATP узнать, что думают игроки о санкциях к Уимблдону

Британский теннисист Лиам Броэди высказался о возможных санкциях со стороны ATP в адрес Уимблдона из-за отстранения российских и белорусских игроков. Ранее сообщалось, что Уимблдон могут лишить рейтинговых очков или сократить их в два раза. Те же санкции могут коснуться травяных турниров, которые пройдут на территории Великобритании.

«Было бы здорово, если бы ATP и WTA информировали игроков о решениях, касающихся распределения очков в сезоне на траве. Возможно, можно было бы провести голосование, чтобы узнать, что думают игроки. В конце концов, это ассоциация теннисистов…» — написал Броэди в своих социальных сетях.

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев и другие.