Крис Эверт назвала «ужасной» фразу Тарпищева о Свитолиной

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт отреагировала на резкие слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева в адрес украинской теннисистки Элины Свитолиной.
Ранее Свитолина обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине. Тарпищев назвал Свитолину «никем», чтобы реагировать на её заявления. «Кто такая Свитолина? Никто вообще», — сказал чиновник.
«Что ж, думаю, эта фраза говорит сама за себя… Ужасный комментарий», — написала Эверт в своих социальных сетях.
За Свитолину также заступились экс первая ракетка мира американец Энди Роддик и олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, рекордсмен в прыжках с шестом Сергей Бубка.
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