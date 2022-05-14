Крис Эверт назвала «ужасной» фразу Тарпищева о Свитолиной

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт отреагировала на резкие слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева в адрес украинской теннисистки Элины Свитолиной.

Ранее Свитолина обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине. Тарпищев назвал Свитолину «никем», чтобы реагировать на её заявления. «Кто такая Свитолина? Никто вообще», — сказал чиновник.

«Что ж, думаю, эта фраза говорит сама за себя… Ужасный комментарий», — написала Эверт в своих социальных сетях.

За Свитолину также заступились экс первая ракетка мира американец Энди Роддик и олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, рекордсмен в прыжках с шестом Сергей Бубка.