8 теннисисток из России и Беларуси заявились на травяной турнир WTA-250 в Хертогенбосхе

Стала известна заявка травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который пройдет с 6 по 12 июня.

На соревнованиях выступят шесть российских и две белорусских теннисистки, среди которых Арина Соболенко, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Александра Саснович, Анна Калинская.

Отметим, что все эти спортсменки не смогут принять участие в главном травяном турнире сезона — Уимблдоне. Он пройдёт с 27 июня по 9 июля в Лондоне (Великобритания).

Напомним, отстранение россиян и белорусов от Уимблдона идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают спортсменам выступать в нейтральном статусе.

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