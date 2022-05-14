Т. Надаль: Алькарас затмил Next Gen, где у одного проблемы с нервами, а у другого — грунт

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля, в очередной раз восхитился 19-летним Карлосом Алькарасом.

«С точки зрения физики он просто чудо, его целеустремлённости можно только позавидовать, и технически у него нет недостатков. Если несколько месяцев назад мы говорили о силе и скорости его форхенда, то сегодня мы отмечаем головокружительные изменения его бэкхенда, подачи и ударов с лёта.

В течение стольких лет я беспокоился о пустоте, которую мой племянник, вероятно, оставит в нашем спорте после ухода. Теперь я убеждён, что этот пробел будет полностью заполнен.

Сейчас я не вижу ни одного игрока из так называемого Next Gen, который мог бы затмить Алькараса. Одному не хватает с ментальной точки зрения, у другого проблемы с турнирами на грунте, у третьего – проблемы с приёмом и почти у всех – со стабильностью и целеустремлённостью.

Независимо от того, насколько хороши теннисисты, а некоторые из них таковы, я думаю, что ни один из них не обладает всеми качествами, которые сочетает в себе Алькарас», — приводит слова Тони Надаля El Pais.