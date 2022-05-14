Т. Надаль: Алькарас затмил Next Gen, где у одного проблемы с нервами, а у другого — грунт

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля, в очередной раз восхитился 19-летним Карлосом Алькарасом.
«С точки зрения физики он просто чудо, его целеустремлённости можно только позавидовать, и технически у него нет недостатков. Если несколько месяцев назад мы говорили о силе и скорости его форхенда, то сегодня мы отмечаем головокружительные изменения его бэкхенда, подачи и ударов с лёта.
В течение стольких лет я беспокоился о пустоте, которую мой племянник, вероятно, оставит в нашем спорте после ухода. Теперь я убеждён, что этот пробел будет полностью заполнен.
Сейчас я не вижу ни одного игрока из так называемого Next Gen, который мог бы затмить Алькараса. Одному не хватает с ментальной точки зрения, у другого проблемы с турнирами на грунте, у третьего – проблемы с приёмом и почти у всех – со стабильностью и целеустремлённостью.
Независимо от того, насколько хороши теннисисты, а некоторые из них таковы, я думаю, что ни один из них не обладает всеми качествами, которые сочетает в себе Алькарас», — приводит слова Тони Надаля El Pais.
- 14 мая 2022
-
16:22
-
16:10
-
15:59
-
15:47
-
15:34
-
15:06
-
14:27
-
13:12
-
13:00
-
12:01
-
11:27
-
11:03
-
10:33
-
10:15
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
03:37
-
01:59
-
00:53
-
00:39
-
00:01
- 13 мая 2022
-
23:51
-
22:03
-
22:00
-
21:32
-
19:51
-
19:35
-
19:29
-
18:56
-
18:32
-
17:26
-
16:50
-
16:10
-
15:43