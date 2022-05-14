Победная серия Иги Свёнтек — четвёртая по длительности в XXI веке. До рекорда — 8 матчей

Первая ракетка мира Ига Свёнтек превзошла победную серию белорусской теннисистки Виктории Азаренко 2012 года (26 матчей подряд).

Сегодня, 14 мая, польская теннисистка одержала свою 27-ю победу кряду, обыграв в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме Арину Соболенко (6:2, 6:1).

Более длинные серии в XXI веке были только у трёх теннисисток: Жюстин Энен (32 матча подряд в 2007-2008 годах), Серены Уильямс (34 победы в 2013-м) и Винус Уильямс (35 побед в 2000-м).

В финальной встрече турнира в Риме Ига Свёнтек сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Дарья Касаткина (Россия).

Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Ига пропускала предыдущий турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.

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