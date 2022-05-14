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Свёнтек: с самого начала матча оказывала давление на Соболенко

Свёнтек: с самого начала матча оказывала давление на Соболенко
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Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в матче 1/2 финала грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Она разгромила Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:2, 6:1.

«Сегодня я чувствовала себя на корте немного иначе. Думаю, что я была полностью сосредоточена на стабильной игре в течение всего матча. Я хотела с самого начала оказать на соперницу давление.

Арина играла под давлением. Это помогло мне. И в этом была моя тактика, рада, что она сработала.

С тактической точки зрения я была полностью готова. Я практиковалась с быстрыми ребятами, поэтому меня не сильно беспокоило, что она действует быстро», — цитирует Свёнтек пресс-служба турнира в Риме.

Победа над Соболенко стала для польской теннисистки 27-й подряд.

Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Ига пропускала предыдущий турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.

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