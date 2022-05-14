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Циципас обыграл в трёх сетах Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Риме

Циципас обыграл в трёх сетах Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Риме
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. 3-я ракетка мира Зверев выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Его соперник, занимающий 5-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из пяти.

Пока соперник Циципаса по финалу неизвестен. Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович (Сербия) и Каспер Рууд (Норвегия). Этот матч состоится сегодня, 14 мая. Начало — в 20:45 мск.

Призовой фонд соревнований в Риме превышает € 5,4 млн.

Рим (м). 1/2 финала
14 мая 2022, суббота. 15:45 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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