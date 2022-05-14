Циципас обыграл в трёх сетах Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Риме

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:3, 6:3.



Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. 3-я ракетка мира Зверев выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Его соперник, занимающий 5-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из пяти.



Пока соперник Циципаса по финалу неизвестен. Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович (Сербия) и Каспер Рууд (Норвегия). Этот матч состоится сегодня, 14 мая. Начало — в 20:45 мск.

Призовой фонд соревнований в Риме превышает € 5,4 млн.