Свёнтек: теперь могу поверить, что для меня ничего невозможного нет

Польская теннисистка Ига Свёнтек, комментируя выход в финал турнира WTA-1000 в Риме (Италия), призналась, что сама была удивлена собственному прогрессу. В матче 1/2 финала турнира в Риме она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:1, 6:2.



«На турнирах у нас обычно нет времени праздновать. Сразу после матча нужно думать о следующем. Это тяжело. Но я знаю, что буду гордиться собой. Наверняка у меня будет возможность подумать о том, чего я добилась.



Я сама удивляюсь, что могу выступать всё лучше и лучше. Теперь могу поверить, что ничего невозможного нет. И это классное чувство», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.

Победа над Соболенко стала для польской теннисистки 27-й подряд.



Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Ига пропускала предыдущий турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.

Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов.