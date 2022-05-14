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Касаткина уступила Жабер и не смогла выйти в финал турнира в Риме

Касаткина уступила Жабер и не смогла выйти в финал турнира в Риме
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в финал турнира WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинале она уступила Онс Жабер из Туниса, встреча закончилась со счётом 4:6, 6:1, 5:7.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Седьмая ракетка мира Жабер пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. Касаткина, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

В финале турнира в Риме Жабер сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. Она ранее уверенно обыграла белоруску Арину Соболенко (6:2, 6:1).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Касаткина — Жабер.

Рим (ж). 1/2 финала
14 мая 2022, суббота. 18:40 МСК
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7
4 		6 5
         
Дарья Касаткина
23
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Касаткина упустила матчбол и не дошла до финала в Риме. Но зато она вернулась в топ-20! Касаткина упустила матчбол и не дошла до финала в Риме. Но зато она вернулась в топ-20!
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