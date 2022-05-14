Касаткина уступила Жабер и не смогла выйти в финал турнира в Риме
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в финал турнира WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинале она уступила Онс Жабер из Туниса, встреча закончилась со счётом 4:6, 6:1, 5:7.
Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Седьмая ракетка мира Жабер пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. Касаткина, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из девяти.
В финале турнира в Риме Жабер сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. Она ранее уверенно обыграла белоруску Арину Соболенко (6:2, 6:1).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Касаткина — Жабер.
Рим (ж). 1/2 финала
14 мая 2022, суббота. 18:40 МСК
7
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
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Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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