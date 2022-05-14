Жабер — четвёртая теннисистка, которая вышла в финал в Риме и Мадриде в одном сезоне

Теннисистка из Туниса Онс Жабер установила новое достижение. Она вышла в финал турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). Жабер стала лишь четвёртой теннисисткой в истории, которой удалось добраться до финалов грунтовых турниров в Мадриде (Испания) и Риме в один и тот же сезон.



Ранее аналогичное достижение покорилось россиянке Динаре Сафиной в 2009 году, американке Серене Уильямс в 2013 году и румынке Симоне Халеп в 2017 году.



В полуфинале Жабер обыграла россиянку Дарью Касаткину. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:1, 5:7.



В финале турнира в Риме Жабер сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. Она ранее уверенно обыграла белоруску Арину Соболенко (6:2, 6:1).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Касаткина — Жабер.

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