Джокович обыграл Рууда и вышел в финал «Мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл норвежца Каспера Рууда в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Первая ракетка мира Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Рууд, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного.



Соперником Джоковича по финалу станет греческий теннисист Стефанос Циципас. Ранее он обыграл немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Призовой фонд соревнований в итальянской столице превышает € 5,4 млн.