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Джокович обыграл Рууда и вышел в финал «Мастерса» в Риме

Джокович обыграл Рууда и вышел в финал «Мастерса» в Риме
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Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл норвежца Каспера Рууда в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Первая ракетка мира Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Рууд, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного.

Соперником Джоковича по финалу станет греческий теннисист Стефанос Циципас. Ранее он обыграл немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Призовой фонд соревнований в итальянской столице превышает € 5,4 млн.

Рим (м). 1/2 финала
14 мая 2022, суббота. 21:35 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Каспер Рууд
10
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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