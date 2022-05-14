Джокович обыграл Рууда и вышел в финал «Мастерса» в Риме
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл норвежца Каспера Рууда в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Первая ракетка мира Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Рууд, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного.
Соперником Джоковича по финалу станет греческий теннисист Стефанос Циципас. Ранее он обыграл немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
Призовой фонд соревнований в итальянской столице превышает € 5,4 млн.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
23:28
-
23:19
-
21:09
-
20:37
-
18:31
-
18:17
-
17:37
-
17:23
-
16:49
-
16:22
-
16:10
-
15:59
-
15:47
-
15:34
-
15:06
-
14:27
-
13:12
-
13:00
-
12:01
-
11:27
-
11:03
-
10:33
-
10:15
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
03:37
-
01:59
-
00:53
-
00:39
-
00:01
- 13 мая 2022
-
23:51
-
22:03
-
22:00
-
21:32
Партнерский контент