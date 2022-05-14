Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал 1000-ю победу в карьере. Юбилейная победа позволила сербскому теннисисту выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Джокович в полуфинале уверенно обыграл норвежца Каспера Рууда. Для победы ему потребовалось всего два сета, итоговый счёт — 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Первая ракетка мира Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Рууд, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного.



Одержать 1001-ю победу в карьере Джокович попытается в финале турнира, где встретится с греком Стефаносом Циципасом. Ранее Циципас обыграл немца Александра Зверева в полуфинале.

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