Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев обвинил в провокациях журналистов, спросивших об отношениях с Циципасом

Зверев обвинил в провокациях журналистов, спросивших об отношениях с Циципасом
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) отказался говорить о конфликтах с греком Стефаносом Циципасом, который был его соперником. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Циципаса.

Один из журналистов спросил Зверева, будут ли они с Циципасом когда-нибудь друзьями.

«Вы пытаетесь меня спровоцировать, но не получится. Я думаю, что у нас с ним довольно хорошие отношения в последние два-три года. После того как мы сыграли с ним на Кубке Лэйвера, у нас не было проблем.

Я поздравил его сегодня. Пожелал ему удачи в финале. Но мы являемся соперниками, которые выходят на корт, чтобы побеждать», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Новость по теме
Циципас обыграл в трёх сетах Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022