Зверев обвинил в провокациях журналистов, спросивших об отношениях с Циципасом

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) отказался говорить о конфликтах с греком Стефаносом Циципасом, который был его соперником. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Циципаса.



Один из журналистов спросил Зверева, будут ли они с Циципасом когда-нибудь друзьями.



«Вы пытаетесь меня спровоцировать, но не получится. Я думаю, что у нас с ним довольно хорошие отношения в последние два-три года. После того как мы сыграли с ним на Кубке Лэйвера, у нас не было проблем.



Я поздравил его сегодня. Пожелал ему удачи в финале. Но мы являемся соперниками, которые выходят на корт, чтобы побеждать», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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