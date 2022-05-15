Новак Джокович высказался о 1000-й победе в карьере, упомянув Федерера и Надаля

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал тот факт, что одержал 1000-ю победу в карьере.

Это произошло в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия), где Джокович (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда (5). За титул Новак поборется с греком Стефаносом Циципасом (4).

«Спасибо турниру и публике за то, что отпраздновали эту веху вместе со мной. Конечно, я видел, как Роджер и Рафа отмечали это же достижение, и ждал с нетерпением свою тысячную победу. Мне повезло иметь так много побед в туре. Прошло много времени с тех пор, как я выиграл свой первый матч. Надеюсь, буду продолжать в том же духе», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.