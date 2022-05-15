Джокович — о Циципасе: в последние годы он был одним из двух или трёх лучших грунтовиков

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мыслями о предстоящем поединке с греком Стефаносом Циципасом в финале турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«В последний раз мы играли в финале «Ролан Гаррос». Теперь мне снова предстоит сыграть с ним в ещё одном финале на одном из крупнейших турниров в мире. Сейчас он определённо находится в хорошей форме. В последние годы он был одним из двух или трёх лучших игроков на грунте, доходил до финалов на самых важных турнирах. Это будет тяжёлый матч. Я ожидаю серьёзной битвы, но я готов к ней», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в финале прошлогоднего «Ролан Гаррос» Джокович обыграл Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.