Джокович признался, что испытывал проблемы со здоровьем по ходу полуфинала с Руудом в Риме

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу серба.
«Думаю, я сыграл здорово. Начал просто фантастически – со счёта 4:0. Потом немного сбавил обороты. Минут пятнадцать я чувствовал себя не очень хорошо на корте. Каспер воспользовался этим и вернулся в борьбу в первом сете. Было важно закрыть его в десятом гейме, чтобы обеспечить себе победу в первом сете. Во втором была пара равных геймов в начале, но всё же я чувствовал уверенность в своей подаче, у меня всегда были шансы. Думаю, я сыграл очень, очень хорошо последних четырёх геймах. Надеюсь, что смогу продемонстрировать тот же уровень в финале», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
За титул Джокович (1) поборется с греком Стефаносом Циципасом (4), ранее обыгравшим немца Александра Зверева (2).
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