Маттео Берреттини официально снялся с «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини официально снялся с Открытого чемпионата Франции – 2022. Соревнования пройдут с 22 мая по 5 июня. Напомним, 29 марта Берреттини перенёс операцию на правой руке.
«После очень позитивных новостей от моей медицинской команды я снова демонстрирую высокий уровень на корте. Моя рука чувствует себя отлично, я усердно работаю над тем, чтобы вернуть форму. Мы с командой решили, что вернуться на грунт сразу в пятисетовом формате на «Ролан Гаррос» было бы нецелесообразно. Поэтому я отложу своё возвращение до травяного сезона. Как всегда, спасибо за вашу поддержку! Жду не дождусь возвращения к соревнованиям», — написал Берреттини в своих социальных сетях.
Примечательно, что высшее достижение итальянца на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2021, который он проиграл сербу Новаку Джоковичу.
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