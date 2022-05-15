Онс Жабер сравнила Игу Свёнтек с Сереной Уильямс перед финалом турнира WTA-1000 в Риме

Седьмая ракетка мира Онс Жабер высказалась о своей сопернице по финалу турнира WTA-1000 в Риме Иге Свёнтек.

«Женский теннис критиковали за отсутствие стабильности и так далее. Сейчас Ига показывает, как нужно работать. Раньше это делала Серена – она тянула всех за собой. Теперь эту роль играет Ига. Эшли Барти тоже так делала.

Я честно благодарна Иге за то, что она всех нас вдохновляет. И не только Ига, но и другие игроки. Когда уровень поднимается, мы все становимся лучше.

Джокович тоже об этом говорил – только про Федерера с Надалем. У нас также. Мы должны подбадривать друг друга и мотивировать.

Ига уже вечность не проигрывала, и мне кажется, что другим ее соперницам, возможно, не хватало веры, что они могут ее победить. В Майами и Индиан-Уэллс она играла нереально. Сейчас играет круто. Но она человек. Об этом нужно помнить», — цитирует Жабер WTA_Insider.

Жабер и Свёнтек сыграют в финале турнира в Риме сегодня, 15 мая, в 14:00 мск.

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