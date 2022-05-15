Стало известно, что Рууд сказал Джоковичу у сетки после 1000-й победы серба
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Стало известно, как десятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд поздравил лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича с 1000-й победой в карьере.
После полуфинальном встречи грунтового «Мастерса» в Риме, которая закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Джоковича Рууд у сетки сказал: «Поздравляю тебя с тысячей побед. Я рад, что сыграл небольшую роль в твоей истории». Слова Рууда приводит твиттер-аккаунт TennisTV.
Одержать 1001-ю победу в карьере Джокович попытается сегодня, 15 мая, в финале грунтового «Мастерса» в Риме, где встретится с греком Стефаносом Циципасом. Ранее Циципас обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале (4:6, 6:3, 6:3)
Новость по темеДжокович одержал 1000-ю победу в карьере
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