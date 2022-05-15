Даниил Медведев прибыл в Женеву, где состоится его возвращение в тур

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прибыл в Женеву (Швейцария), где впервые сыграет на турнире ATP после операции по удалению грыжи, которая прошла в апреле.
Грунтовый турнир категории ATP-250 в Женеве пройдёт с 15 по 21 мая, за неделю до старта «Ролан Гаррос». На старте соревнований (во втором круге) посеянный первым Медведев сразится с победителем матча Ришар Гаске (Франция) – Джон Миллман (Австралия). Также примечательно, что для Даниила это будет первый официальный матч на грунте в сезоне — 2022.
Призовой фонд турнира в Женеве составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд.
Последний матч в туре Медведев сыграл 31 марта. Даниил уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6.
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