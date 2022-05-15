Томми Хаас рассказал, чего можно ждать от Роджера Федерера после возвращения в ATP тур

Директор турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, бывшая вторая ракетка мира, немец Томми Хаас ответил на вопрос о том, каких результатов стоит ждать от 40-летнего Роджера Федерера после его возвращения в ATP тур.

«Роджер серьёзно верит в свое возвращение и упорно борется за него. Он хочет пройти всё это еще раз, а не просто устроить пиар-ход. Я бы никогда не списывал Роджера со счетов. Может быть, он правда не выиграет ещё один «Большой шлем», но он всегда может побороться за выход в четвертьфинал или полуфинал крупных турниров, если будет здоров», — приводит слова Хааса Tennis World USA

Роджер Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене. Это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец вылетел уже из топ-40 рейтинга ATP.

Ранее Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре. При этом он снялся с Открытого чемпионата Франции. На данный момент неизвестно, примет ли Роджер участие в Уимблдоне.

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