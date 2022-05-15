«Пицца может исцелить всё, даже разбитое теннисом сердце». Касаткина подвела итоги Рима

23-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях пост, где подвела итоги своего выступления на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Напомним, Касаткина дошла до полуфинала, где уступила девятой ракетке мира из Туниса Онс Жабер (9) со счётом 6:4, 6:1, 5:7. По ходу соревнований Дарья обыграла полуфиналистку прошлогоднего «Ролан Гаррос» словенку Тамару Зиданшек, финалистку US Open – 2021 канадку Лейлу Фернандес, третью ракетку мира испанку Паулу Бадосу и представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

«Чао, Рим! Ты был добр ко мне в этот раз. P.S. вкусная пицца может исцелить всё, даже разбитое теннисом сердце», — подписала снимки Касаткина.

По итогам соревнований в Риме Касаткина вернётся в топ-20 рейтинга WTA впервые с марта 2019 года.