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«Пицца может исцелить всё, даже разбитое теннисом сердце». Касаткина подвела итоги Рима

«Пицца может исцелить всё, даже разбитое теннисом сердце». Касаткина подвела итоги Рима
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23-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях пост, где подвела итоги своего выступления на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Напомним, Касаткина дошла до полуфинала, где уступила девятой ракетке мира из Туниса Онс Жабер (9) со счётом 6:4, 6:1, 5:7. По ходу соревнований Дарья обыграла полуфиналистку прошлогоднего «Ролан Гаррос» словенку Тамару Зиданшек, финалистку US Open – 2021 канадку Лейлу Фернандес, третью ракетку мира испанку Паулу Бадосу и представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

«Чао, Рим! Ты был добр ко мне в этот раз. P.S. вкусная пицца может исцелить всё, даже разбитое теннисом сердце», — подписала снимки Касаткина.

По итогам соревнований в Риме Касаткина вернётся в топ-20 рейтинга WTA впервые с марта 2019 года.

Касаткина упустила матчбол и не дошла до финала в Риме. Но зато она вернулась в топ-20! Касаткина упустила матчбол и не дошла до финала в Риме. Но зато она вернулась в топ-20!
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