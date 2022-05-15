Стэн Вавринка пропустит грунтовый турнир ATP-250 в Женеве из-за травмы

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялся с грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве. Об этом сообщил директор соревнований Тьерри Грин.

«Это разочарование, потому что турнир пройдёт в Швейцарии. Он дважды выигрывал соревнования, он был амбассадором турнира в первые три года после его возвращения в Женеву. К сожалению, Стэн травмировался. Такое бывает», — цитирует Грина Tennishead.

Напомним, 29 марта Вавринка сыграл первый официальный матч после года отсутствия в туре. Вавринка (WC) стартовал на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). В 1/16 финала Стэн проиграл представителю Швеции Элиасу Имеру (131-я ракетка мира) со счётом 2:6, 4:6. Последним на данный момент матчем Вавринки стала встреча с Новаком Джоковичем в третьем круге «Мастерса» в Риме (2:6, 2:6).

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