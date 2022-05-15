Рууд — об известности: часто в супермаркете мне говорят: «Где-то я уже видел твоё лицо»

Десятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о своей популярности.
«Меня до сих пор не преследуют, когда я гуляю по городу, так что, думаю, это хорошо.
У нас есть и другие спортсмены, более известные, например Эрлинг Холанд, футболист, который сейчас, пожалуй, является самой большой спортивной звездой Норвегии. Есть и другие имена, такие как Карстен Вархольм, олимпийский чемпион в беге на 400 метров с барьерами.
Или Якоб Ингебригтсен, которой также выиграл золото Олимпиады на 1500 м. Что касается меня, то я пока не чувствую себя звездой. Часто в супермаркете люди говорят мне: «Я уже видел твое лицо, кажется, я уже видел тебя раньше» (смеётся). Другие просто желают мне удачи, говорят, чтобы я продолжал, и это приятно», — цитирует Рууда We Love Tennis.
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