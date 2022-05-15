«У меня нет нормальных фото с матчей». Соболенко опубликовала пост о выступлении в Риме

Восьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Напомним, Соболенко (3) дошла до полуфинала, где крупно проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек (1) — 2:6, 1:6. По ходу турнира Арина победила китаянку Чжан Шуай и американок Джессику Пегулу (13) и Аманду Анисимову.

Соболенко поделилась с фанатами фото с возлюбленным – экс-хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым и видами Рима.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Чао, Рим. Спасибо турниру за отлично проведённое время! Мне было весело здесь, в Риме. Увидимся в следующем году! Я вернусь более сильной. P.S. У меня нет нормальных фотографий с матчей», — подписала снимки Соболенко.