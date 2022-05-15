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Жена Новака Джоковича отреагировала на историческое достижение мужа

Жена Новака Джоковича отреагировала на историческое достижение мужа
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Елена Джокович, супруга 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, отреагировала на 1000-ю победу мужа в карьере.

«Idemo 1000. Бравооооооо. Да!» — написала Елена в своих социальных сетях, добавив эмодзи «любовь».

Напомним, юбилейная победа случилась в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия), где Джокович (1) обыграл норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 6:3. За титул Новак поборется с греком Стефаносом Циципасом (4).

Отметим, что Джокович – пятый игрок в истории тенниса, преодолевший отметку в 1000 выигранных матчей. Раньше него это сделали Рафаэль Надаль (1050), Иван Лендл (1068), Роджер Федерер (1251) и Джимми Коннорс (1274).

У Новака и Елены двое детей — дочь Тара и сын Стефан.

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