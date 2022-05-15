Жена Новака Джоковича отреагировала на историческое достижение мужа
Поделиться
Елена Джокович, супруга 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, отреагировала на 1000-ю победу мужа в карьере.
«Idemo 1000. Бравооооооо. Да!» — написала Елена в своих социальных сетях, добавив эмодзи «любовь».
Напомним, юбилейная победа случилась в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия), где Джокович (1) обыграл норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 6:3. За титул Новак поборется с греком Стефаносом Циципасом (4).
Отметим, что Джокович – пятый игрок в истории тенниса, преодолевший отметку в 1000 выигранных матчей. Раньше него это сделали Рафаэль Надаль (1050), Иван Лендл (1068), Роджер Федерер (1251) и Джимми Коннорс (1274).
У Новака и Елены двое детей — дочь Тара и сын Стефан.
Новость по темеФото: забавная реакция детей Новака Джоковича на выход отца в финал турнира в Белграде
Комментарии
- 15 мая 2022
-
13:19
-
13:14
-
12:53
-
12:47
-
12:37
-
12:20
-
11:59
-
11:44
-
11:41
-
11:33
-
11:06
-
10:47
-
10:21
-
10:13
-
09:58
-
09:50
-
09:39
-
00:23
- 14 мая 2022
-
23:51
-
23:28
-
23:19
-
21:09
-
20:37
-
18:31
-
18:17
-
17:37
-
17:23
-
16:49
-
16:22
-
16:10
-
15:59
-
15:47
-
15:34
-
15:06
-
14:27
Партнерский контент