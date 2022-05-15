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Эмма Радукану допустила, что может не сыграть на «Ролан Гаррос» из-за травмы спины

Эмма Радукану допустила, что может не сыграть на «Ролан Гаррос» из-за травмы спины
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Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своём физическом состоянии перед «Ролан Гаррос». Турнир пройдёт с 22 мая по 4 июня.

«Пропустить «Ролан Гаррос»? Конечно, я не хотела бы этого, но я должна убедиться, что моя спина полностью зажила. Я не хочу играть свой следующий матч с физическими проблемами. Несмотря ни на что, последние недели были позитивными, и я просто должна продолжать», — приводит слова Радукану Tennis World USA.

Напомним, в первом круге турнира категории WTA-1000 в Риме Радукану (10) встречалась с победительницей US Open – 2019, канадкой Бьянкой Андрееску. Андрееску мощно провела первый сет и выиграла его со счётом 6:2. При счёте 2:1 в пользу канадки во второй партии Радукану снялась с матча из-за травмы спины.

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