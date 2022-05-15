Свёнтек оценила игру Жабер перед встречей в финале турнира в Риме

Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о своей сопернице по финалу турнира в Риме представительнице Туниса Онс Жабер. Матч теннисисток состоится сегодня, 15 мая, в 14:00 мск.
«Честно говоря, я не видела её игру на грунте. Я, конечно, смотрела много матчей в прошлом сезоне, так как она играла на харде в конце года, когда пыталась набрать очки для выхода в финал. Но я не знаю, как она выступает на грунте. У меня каждый день одна и та же ситуация, потому что у нас мало турниров на грунте и невозможно знать игру всех теннисисток.
Онс — довольно сложный соперник из-за её срезов и укороченных, смены темпа. Я уже играла с неё несколько раз. Это всегда были трудные матчи», — приводит слова Свёнтек Tennis World USA.
Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас
- 15 мая 2022
-
13:19
-
13:14
-
12:53
-
12:47
-
12:37
-
12:20
-
11:59
-
11:44
-
11:41
-
11:33
-
11:06
-
10:47
-
10:21
-
10:13
-
09:58
-
09:50
-
09:39
-
00:23
- 14 мая 2022
-
23:51
-
23:28
-
23:19
-
21:09
-
20:37
-
18:31
-
18:17
-
17:37
-
17:23
-
16:49
-
16:22
-
16:10
-
15:59
-
15:47
-
15:34
-
15:06
-
14:27