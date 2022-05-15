Свёнтек оценила игру Жабер перед встречей в финале турнира в Риме

Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о своей сопернице по финалу турнира в Риме представительнице Туниса Онс Жабер. Матч теннисисток состоится сегодня, 15 мая, в 14:00 мск.

«Честно говоря, я не видела её игру на грунте. Я, конечно, смотрела много матчей в прошлом сезоне, так как она играла на харде в конце года, когда пыталась набрать очки для выхода в финал. Но я не знаю, как она выступает на грунте. У меня каждый день одна и та же ситуация, потому что у нас мало турниров на грунте и невозможно знать игру всех теннисисток.

Онс — довольно сложный соперник из-за её срезов и укороченных, смены темпа. Я уже играла с неё несколько раз. Это всегда были трудные матчи», — приводит слова Свёнтек Tennis World USA.

Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас