Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сообщили, что осенью станут родителями

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сообщили, что осенью станут родителями
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что ждёт ребёнка. Она опубликовала в социальных сетях совместный снимок с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«С сердцем, полным любви и счастья, мы рады сообщить, что ждём девочку в октябре», — подписала снимок Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021-го теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.

Теперь Элина Монфис! Свадьба Свитолиной и французского теннисиста на фоне Женевского озера Теперь Элина Монфис! Свадьба Свитолиной и французского теннисиста на фоне Женевского озера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022