Винус Уильямс приехала на гонку Формулы-1 в США на рейсовом автобусе

Бывшая первая ракетка мира и семикратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Винус Уильямс посетила гонку пятого этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Майами.
Отмечается, что теннисистка приехала на стадион на общественном автобусе в компании друзей.
«Винус была с тремя друзьями. Она была очень дружелюбной и поздоровалась с другими пассажирами», — сообщает Tennis World USA со ссылкой на неназванного очевидца.
41-летняя Винус Уильямс не выступала в туре с августа 2021 года, когда в первом раунде соревнований в Чикаго (США) проиграла представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (280). Последняя же её личная победа датирована июлем – в первом круге Уимблдонского турнира она одолела румынку Михаэлу Бузэрнеску (124) со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
4-летняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью:
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