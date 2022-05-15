«Октябрьские малыши лучше всех». Наоми Осака забавно поздравила Свитолину и Монфиса
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака отреагировала на новость о том, что украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис готовятся стать родителями.
Сегодня, 15 мая, супружеская пара объявила, что в октябре у них родится дочка.
«Поздравляю! Октябрьские малыши лучше всех. ЛОЛ», — написала в Осака в социальных сетях.
Отметим, что сама Осака родилась 16 октября.
Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021-го теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года в Швейцарии.
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