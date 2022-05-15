Украинские спортсменки поздравили Свитолину и Монфиса с тем, что они ждут ребёнка

Украинская теннисистка Марта Костюк и прыгунья в высоту Юлия Левченко отреагировали на новость о том, что Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис готовятся стать родителями.

«Сильнейше рада за вас», — написала Костюк у себя в социальных сетях.

«Поздравляю», — ответила Левченко в переводе с украинского языка в комментариях под постом Свитолиной.

Отметим, что также Свитолину уже поздравили швейцарская теннисистка Белинда Бенчич и японка Наоми Осака.

Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021-го теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.

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