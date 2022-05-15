Бывший тренер Роджера Федерера назвал основных фаворитов «Ролан Гаррос»

Американец Пол Аннакон, бывший тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», швейцарца Роджера Федерера, назвал основных претендентов на титул на Открытом чемпионате Франции – 2022. Соревнования пройдут с 22 мая по 5 июня.

«На мой взгляд, Рафа – фаворит, Новак – на втором месте, а Алькарас – третий, это всем очевидно. Что касается Новака, то его форма становится всё лучше и лучше. Мы видели это в матче со Стэном Вавриной, он действительно здорово бьёт по мячу. Он становится всё лучше и лучше по мере того, как играет. Он величайший игрок всех времён, икона, такие люди не могут внезапно потерять величие. Пока он сохраняет самообладание и продумывает каждый шаг, на это нет никаких причин», — приводит слова Анакона Sportskeeda.